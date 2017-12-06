Warriors'ta Curry şoku!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, New Orleans Pelicans'a karşı 125-115 kazanılan maçın bitimine bir dakika kala sakatlanan Curry'nin yapılan sağlık kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde burkulma tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, en az 2 hafta forma giyemeyeceği ifade edilen yıldız basketbolcunun, bu sürenin ardından durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi. Curry, bu sezon 26,3 sayı, 6,6 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ediyor.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:20
-
Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 2
Yorum
serdar akay_tudor gitsede gs düzelmeyecek gs irin dursun v yönetimi,komisyoncu cenk ergün,tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar ile sürünmeye MAHKUMDUR
-
TERİMANİA
Toplam 4
Yorum
A.Ç. Sanki dünyada teknik direktör kökü kesik fatih terim imparator şımartmayın şu adamı ya
-
Mutsuz olanlar kim?
Toplam 7
Yorum
paşa N'Doye forvet arkası daha iyi oynuyor son maçlara bakıldığında mücadele eden top tutan ve pas yapan oyunuyla iyi görüntü veriyor
Warriors'ta Curry şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.