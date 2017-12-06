 Warriors'ta Curry şoku! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Warriors'ta Curry şoku!

    Warriors'ta Curry şoku!

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

    NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, New Orleans Pelicans'a karşı 125-115 kazanılan maçın bitimine bir dakika kala sakatlanan Curry'nin yapılan sağlık kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde burkulma tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, en az 2 hafta forma giyemeyeceği ifade edilen yıldız basketbolcunun, bu sürenin ardından durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi. Curry, bu sezon 26,3 sayı, 6,6 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ediyor.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:20
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