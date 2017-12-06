Bradley Beal 51 sayı attı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards, Bradley Beal'ın 51 sayılık performansı sayesinde Portland Trail Blazers'ı 106-92 yendi.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Washington Wizards, Bradley Beal'ın 51 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı Portland Trail Blazers deplasmanından 106-92 galip ayrıldı. Wizards'ta Kelly Oubre 14 sayı, 5 top çalma ve Mike Scott 10 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu. Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 30 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, El-Faruk Aminu 17 sayı, 6 ribaunt ve Jusuf Nurkic 15 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.
WESTBROOK'TAN 8'İNCİ "TRİPLE DOUBLE"
All-star oyun kurucu Russell Westbrook, takımı Oklahoma City Thunder'ın Utah Jazz'ı 100-94 mağlup ettiği maçta 34 sayı, 14 asist, 13 ribauntla sezonun 8'inci, kariyerinin 87. "triple double"ını yaptı.
Üst üste 3. karşılaşmasını kazanan ev sahibi Thunder'da Steven Adams 20 sayı, 9 ribaunt ve Paul George 21 sayı üretti.
Performansıyla dikkatleri üstüne çeken çaylak oyuncu Donovan Mitchell, 31 sayı ve 5 top çalmayla Jazz'ı ayakta tutmaya çalıştı.
RAPTORS'TAN ART ARDA 4. GALİBİYET
Toronto Raptors, ağırladığı Phoenix Suns'ı 126-113 mağlup ederek peş peşe 4. maçını kazandı. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta 20 sayı, 10 asist, 6 ribauntla "double double" yapan Kyle Lowry, 20 sayı, 8 asist, 7 ribaunt üreten DeMar DeRozan ve 19 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla oynayan Serge Ibaka öne çıktı.
Suns'ta Devin Booker'ın 19 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Alex Len'in 14 sayı, 7 ribaunt ve Greg Monroe'nun 11 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:31
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Kocaman'dan takıma uyarı!
Toplam 1
Yorum
yunus can 29 Sol bekte İsmail zorlanır. Bence burada İSLA denenmeli, hücumada katkısı büyük olur.
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Tudor'a tam destek
Toplam 12
Yorum
as olan cimbomdur bak dursun cok lekeli bir başkansın bu taraftarın gözünde sinek kadar değerin yok sahte glatasaraylısın sen dursun defol git dursun
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Yıldızlar götürülmedi
Toplam 3
Yorum
BJK Ş.LİGİ GRUP SON MAÇ BJK YEDEKLERLE ÇIKIYOR. BU NASIL BİR GURURDUR..
Bradley Beal 51 sayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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