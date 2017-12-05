Cavaliers seriyi 12 maça çıkardı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 115-101 yenen Phoenix Suns'ın genç oyuncusu Devin Booker, 46 sayı attı.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Phoenix Suns, 21 yaşındaki gardı Devin Booker'ın 46 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde Philadelphia 76ers deplasmanından 115-101 galip ayrıldı.
Suns'ta 25 sayı, 8 ribauntla oynayan T.J. Warren ve 12 sayı, 12 asistle "double double" yapan Tyler Ulis, galibiyette önemli rol oynadı.
76ers'ta Joel Embiid'in 22 sayı, 12 ribaunt, 4 blok, Ben Simmons'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 top çalma ve J.J. Redick'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
CAVALİERS SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI
Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 113-91 mağlup ederek arka arkaya 12. karşılaşmasını kazandı.
Cavaliers'ı galibiyete, 24 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza atan Kevin Love, 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynayan LeBron James ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Dwyane Wade taşıdı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakikada 1 ribaunt aldı, 1 de asist yaptı.
Bulls cephesinde Kris Dunn 15, Robin Lopez ve Justin Holiday 14'er sayı kaydetti.
DÜELLOYU ANTETOKOUNMPO, MAÇI CELTİCS KAZANDI
Kyrie Irving'in liderliğinde Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo'nun sürüklediği Milwaukee Bucks'ı 111-100 yendi.
Ligin iki önemli oyuncusunu karşı karşıya getiren mücadeleyi 40 sayı, 9 ribauntla tamamlayan Antetokounmpo, bu sezon 3. kez 40 sayı barajını geçti.
Celtics'in all-star oyun kurucusu Irving ise 32 sayıyla takımının skor yükünü çekti. Al Horford 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jayson Tatum da 17 sayı, 6 ribauntla Irving'e eşlik etti.
ÖMER VE ERSAN'IN TAKIMLARI KAYBETTİ
Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın Golden State Warriors'a 125-115 yenildiği maçta 2 sayı ve 5 ribaunt üretti.
Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 31 sayı, 11 asist, 5 ribauntla oynadığı karşılaşmayı, bitime bir dakika kala sağ ayak bileğini burktuğu için terk etti.
Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova ise takımının Brooklyn Nets'e 110-90 mağlup olduğu mücadeleyi, 5 sayı, 2 ribaunt ve 3 top çalmayla bitirdi.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 104-94
Indiana Pacers-New York Knicks: 115-97
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 101-115
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 90-110
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-100
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 91-113
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 95-92
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 115-125
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 122-105
San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 96-93
Utah Jazz-Washington Wizards: 116-69
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:04
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310 milyonluk kriz!
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Çadır karışmış cimbomda , hadi hayırlısı.
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Daha dur hele!
Toplam 11
Yorum
NE ALAKA? ŞAMPİYONDA OLSAK SENİ VE AZİZ BAŞKANI ARTIK İSTEMİYORUZ. KOCA FENERBAHÇENİN BÜTÜN ENERJİSİNİ YOK ETTİNİZ. ALİ KOÇ KURTULUŞUMUZDUR.
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Ters köşe! Aslan'a Fransız hoca
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Akşam Fatih Terim in evinin önündeymiş taraftarlar , yine de çare YILMAZ VURAL.
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