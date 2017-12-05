Cavaliers seriyi 12 maça çıkardı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Phoenix Suns, 21 yaşındaki gardı Devin Booker'ın 46 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde Philadelphia 76ers deplasmanından 115-101 galip ayrıldı.

Suns'ta 25 sayı, 8 ribauntla oynayan T.J. Warren ve 12 sayı, 12 asistle "double double" yapan Tyler Ulis, galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Joel Embiid'in 22 sayı, 12 ribaunt, 4 blok, Ben Simmons'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 top çalma ve J.J. Redick'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.



CAVALİERS SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI

Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 113-91 mağlup ederek arka arkaya 12. karşılaşmasını kazandı.

Cavaliers'ı galibiyete, 24 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza atan Kevin Love, 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynayan LeBron James ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Dwyane Wade taşıdı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakikada 1 ribaunt aldı, 1 de asist yaptı.

Bulls cephesinde Kris Dunn 15, Robin Lopez ve Justin Holiday 14'er sayı kaydetti.



DÜELLOYU ANTETOKOUNMPO, MAÇI CELTİCS KAZANDI

Kyrie Irving'in liderliğinde Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo'nun sürüklediği Milwaukee Bucks'ı 111-100 yendi.

Ligin iki önemli oyuncusunu karşı karşıya getiren mücadeleyi 40 sayı, 9 ribauntla tamamlayan Antetokounmpo, bu sezon 3. kez 40 sayı barajını geçti.

Celtics'in all-star oyun kurucusu Irving ise 32 sayıyla takımının skor yükünü çekti. Al Horford 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jayson Tatum da 17 sayı, 6 ribauntla Irving'e eşlik etti.



ÖMER VE ERSAN'IN TAKIMLARI KAYBETTİ

Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın Golden State Warriors'a 125-115 yenildiği maçta 2 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 31 sayı, 11 asist, 5 ribauntla oynadığı karşılaşmayı, bitime bir dakika kala sağ ayak bileğini burktuğu için terk etti.

Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova ise takımının Brooklyn Nets'e 110-90 mağlup olduğu mücadeleyi, 5 sayı, 2 ribaunt ve 3 top çalmayla bitirdi.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 104-94

Indiana Pacers-New York Knicks: 115-97

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 101-115

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 90-110

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-100

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 91-113

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 95-92

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 115-125

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 122-105

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 96-93

Utah Jazz-Washington Wizards: 116-69