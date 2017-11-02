Cavaliers art arda 4. maçını kaybetti!

NBA'e 12 maçla devam edildi. Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 124-107 yenerek şampiyonluk favorileri arasında gösterilen rakibine 8. maçında 5. mağlubiyetini yaşattı. Cavaliers bu sonuçla son 3 yıldır şampiyon olduğu Doğu Konfreransı'nda 13. sıraya geriledi.

İlk 5 oyuncularının çift haneli skor ürettiği Pacers'ta Thaddeus Young 26 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma, Darren Collison 25 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve Victor Oladipo 23 sayı, 7 asistle oynadı.

Peş peşe 4. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, Kevin Love da 13 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Derrick Rose ise 19 sayı kaydetti.



CELTİCS DOLUDİZGİN

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, ağırladığı Sacramento Kings'i 113-86 mağlup ederek galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkardı.

Mücadeleyi 22 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla bitiren Celtics'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, kulüp tarihine geçti. Irving, 173 sayıyla Kevin Garnett'e ait "Boston Celtics'teki ilk 8 maçında en fazla sayı atan oyuncu" unvanını, 174 sayıyla ele geçirdi.

Celtics'te Jaylen Brown 22 sayı, 6 ribaunt ve Daniel Theis 10 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Kings cephesinde Buddy Hield 17 sayı, 7 ribaunt ve Zach Randolph 16 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.



SUNSLI WARREN'DAN KARİYER REKORU

Phoenix Suns forması giyen T.J. Warren, takımının Washington Wizards deplasmanından 122-116 galip ayrıldığı maçta, 40 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Suns'ta 22 sayı, 5 asist üreten Devin Booker, 40 sayının yanı sıra 10 da ribaunt alan Warren'a eşlik etti.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 40 sayı, 6 ribaunt ve John Wall'un 21 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 2 maçla devam edilecek.



SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 126-121

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 107-124

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 119-109

Washington Wizards-Phoenix Suns: 116-122

Boston Celtics-Sacramento Kings: 113-86

Miami Heat-Chicago Bulls: 97-91

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 99-101

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 98-104

New York Knicks-Houston Rockets: 97-119

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 129-111

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 112-103 (uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 119-98