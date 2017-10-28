 NBA'in yıldızları ölümden döndü! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    'in yıldızları ölümden döndü!

    NBA'in yıldızları ölümden döndü!

    ekibi oyuncularını taşıyan uçak 30 bin yükseklikte büyük bir tehlike atlattı.

    Minnesota Timberwolves deplasmanından 119-116 mağlup ayrılan dönüş yolunda büyük tehlike atlattı.

    Chicago üzerinde oyuncuları taşıyan uçağın burnu henüz tanımlanamayan bir nesneyle yaşadığı çarpışma nedeniyle ağır hasar aldı. Olayın 30 bin fette meydana geldiği belirlenirken yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.

    Oklahoma City Thunder'ın İspanyol oyuncusu Alex Abrines, olay için şaşkınlığını gizleyemedi ve twitter üzerinden "Hangi hayvan / nesne uçakla aynı yükseklikte uçuyor ve buna neden olabilir???" paylaşımını yaptı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:15
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