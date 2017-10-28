NBA'in yıldızları ölümden döndü!
NBA ekibi Oklahoma City Thunder oyuncularını taşıyan uçak 30 bin yükseklikte büyük bir tehlike atlattı.
Chicago üzerinde oyuncuları taşıyan uçağın burnu henüz tanımlanamayan bir nesneyle yaşadığı çarpışma nedeniyle ağır hasar aldı. Olayın 30 bin fette meydana geldiği belirlenirken yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.
Oklahoma City Thunder'ın İspanyol oyuncusu Alex Abrines, olay için şaşkınlığını gizleyemedi ve twitter üzerinden "Hangi hayvan / nesne uçakla aynı yükseklikte uçuyor ve buna neden olabilir???" paylaşımını yaptı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:15
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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