 NBA'de büyük kavga! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    'de büyük kavga!

    NBA'de büyük kavga!

    ’de dün gece oynanan Golden State Warriors-Washington Wizards maçı ciddi bir kavgaya sahne oldu.

    Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde ribaunt mücadelesi sonrası aralarında elektriklenme yaşanan Golden State'li Draymond Green ve Washington Wizards'tan Bradley Beal bir anda tartışmaya başladı.

    Birbirine sarılıp yere düşen ikili, taraftarlar, hakemler ve oyuncuların müdahalesiyle zar zor ayrılabildi.

    Kavga sonrası iki basketbolcu da oyundan diskalifiye edildi. Draymond Green'in formasının ise yırtıldığı gözlendi.

    Karşılaşma, Golden State'in 120-117'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:14
    Etiketler:
    NBA
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