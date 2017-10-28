NBA'de büyük kavga!
NBA’de dün gece oynanan Golden State Warriors-Washington Wizards maçı ciddi bir kavgaya sahne oldu.
Birbirine sarılıp yere düşen ikili, taraftarlar, hakemler ve oyuncuların müdahalesiyle zar zor ayrılabildi.
Kavga sonrası iki basketbolcu da oyundan diskalifiye edildi. Draymond Green'in formasının ise yırtıldığı gözlendi.
Karşılaşma, Golden State'in 120-117'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:14
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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