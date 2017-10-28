NBA'de büyük kavga!

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde ribaunt mücadelesi sonrası aralarında elektriklenme yaşanan Golden State'li Draymond Green ve Washington Wizards'tan Bradley Beal bir anda tartışmaya başladı.Birbirine sarılıp yere düşen ikili, taraftarlar, hakemler ve oyuncuların müdahalesiyle zar zor ayrılabildi.Kavga sonrası iki basketbolcu da oyundan diskalifiye edildi. Draymond Green'in formasının ise yırtıldığı gözlendi.Karşılaşma, Golden State'in 120-117'lik üstünlüğü ile tamamlandı.