Los Angeles Clippers, durdurulamıyor
NBA’de Los Angeles Clippers, Moda Center'da Portland Trail Blazers'ı 104-103’lük skorla mağlup etti. Clippers bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini aldı.
DeMarcus Cousins'tan 41 sayı
Sacramento Kings evinde mücadele ettiği New Orleans Pelicans'a 114-106'lık skorla mağlup oldu. DaAaron Fox 14 sayı, 5 riabund, Zach Randolph 13 sayı, 9 ribaund ve Bogdan Bogdanovic 10 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu. Pelicans'ta ise DeMarcus Cousins 41 sayı, 23 ribaund, 6 asist, Jrue Holiday 20 sayı, 7 asist ile oynadı.
NBA'de günün sonuçları şöyle:
Chicago Bulls: 91 - Atlanta Hawks: 86
Memphis Grizzlies: 96 - Dallas Mavericks: 91
Milwaukee Bucks: 89 - Boston Celtics: 96
Portland Trail Blazers: 103 - Los Angeles Clippers: 104
Sacramento Kings 106 - New Orleans Pelicans: 114
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:57
-
''Hedefimiz Türkiye Kupası''
Toplam 16
Yorum
FENERLI sene basinda hedef 50.yilda sampiyonluk ortasinda TURKIYE kupasi sonunda ne olur ? (birakin bu senede ligde kalalim) herhalde
-
Lens çıkmazı!
Toplam 7
Yorum
ibrahim @Recep malmısın birader? Lensi bjk aldı diye, fener taraftarın azizi nasıl topa tuttuğunu unuttuk mu.
-
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Wagner Love vurduğun gol olsun , Alanyaspora başarılar.
Los Angeles Clippers, durdurulamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.