 Los Angeles Clippers, durdurulamıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Los Angeles Clippers, durdurulamıyor

    Los Angeles Clippers, durdurulamıyor

    NBA’de Los Angeles Clippers, Moda Center'da Portland Trail Blazers'ı 104-103’lük skorla mağlup etti. Clippers bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini aldı.

    NBA'de normal sezon heyecanı 5 maç ile devam etti. Los Angeles Clippers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 104-103 mağlup ederek, üst üste 4. galibiyetini aldı. Clippers'ta Blake Griffin 25 sayı, 8 ribaund, Danilo Gallinari 16 sayı, 3 asist ile oynadı. Portland'da ise Damian Lillard 25 sayı, 6 asist ve CJ McCollum 23 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

    DeMarcus Cousins'tan 41 sayı
    Sacramento Kings evinde mücadele ettiği New Orleans Pelicans'a 114-106'lık skorla mağlup oldu. DaAaron Fox 14 sayı, 5 riabund, Zach Randolph 13 sayı, 9 ribaund ve Bogdan Bogdanovic 10 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu. Pelicans'ta ise DeMarcus Cousins 41 sayı, 23 ribaund, 6 asist, Jrue Holiday 20 sayı, 7 asist ile oynadı.

    NBA'de günün sonuçları şöyle:

    Chicago Bulls: 91 - Atlanta Hawks: 86
    Memphis Grizzlies: 96 - Dallas Mavericks: 91
    Milwaukee Bucks: 89 - Boston Celtics: 96
    Portland Trail Blazers: 103 - Los Angeles Clippers: 104
    Sacramento Kings 106 - New Orleans Pelicans: 114
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:57
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