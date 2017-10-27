Los Angeles Clippers, durdurulamıyor

NBA’de Los Angeles Clippers, Moda Center'da Portland Trail Blazers'ı 104-103’lük skorla mağlup etti. Clippers bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 maç ile devam etti. Los Angeles Clippers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 104-103 mağlup ederek, üst üste 4. galibiyetini aldı. Clippers'ta Blake Griffin 25 sayı, 8 ribaund, Danilo Gallinari 16 sayı, 3 asist ile oynadı. Portland'da ise Damian Lillard 25 sayı, 6 asist ve CJ McCollum 23 sayı, 5 ribaund ile oynadı.



DeMarcus Cousins'tan 41 sayı

Sacramento Kings evinde mücadele ettiği New Orleans Pelicans'a 114-106'lık skorla mağlup oldu. DaAaron Fox 14 sayı, 5 riabund, Zach Randolph 13 sayı, 9 ribaund ve Bogdan Bogdanovic 10 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu. Pelicans'ta ise DeMarcus Cousins 41 sayı, 23 ribaund, 6 asist, Jrue Holiday 20 sayı, 7 asist ile oynadı.



NBA'de günün sonuçları şöyle:



Chicago Bulls: 91 - Atlanta Hawks: 86

Memphis Grizzlies: 96 - Dallas Mavericks: 91

Milwaukee Bucks: 89 - Boston Celtics: 96

Portland Trail Blazers: 103 - Los Angeles Clippers: 104

Sacramento Kings 106 - New Orleans Pelicans: 114