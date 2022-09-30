Haberler Motor Sporları MotoGP heyecanı Tayland'da sürecek!

MotoGP heyecanı Tayland'da sürecek!

Son dakika haberleri... MotoGP'de heyecan devam ediyor. 17.'si düzenlenecek olan yarışa Tayland ev sahipliği yapacak. Yarış 2 Ekim Pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:00
MotoGP heyecanı Tayland'da sürecek!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Buriram eyaletindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın 11.05'te, 26 turluk yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Tayland Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201

3. Aleix Espargaro (İspanya): 194

4. Enea Bastianini (İtalya): 170

5. Jack Miller (Avustralya): 159

DİĞER
Son dakika: Salih Uçan'dan Stefan Kuntz'a olay sözler! "Ben de saygı duyamayacağım..."
Umur Evirgen, sosyal medyadan Alina Boz'a yorum yağdırdı! Rahatsız olan güzel oyuncu, Evirgen'i takipten çıktı
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya...
Jesus'tan Beşiktaş tarifesi! İşte derbi planı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F1'de sıradaki yarış Singapur GP'si!
Deniz Öncü Red Bull KTM Ajo'ya döndü!
BURDUR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ŞANLIURFA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
VAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." 09:46
Avustralya - Çin maçı saat kaçta? Avustralya - Çin maçı saat kaçta? 09:41
ABD - Kanada maçı saat kaçta? ABD - Kanada maçı saat kaçta? 09:30
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... 09:24
İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! 08:06
Muhteşem şölen Muhteşem şölen 06:37
Daha Eski
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 00:00
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 23:57
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 23:57
G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi 23:57
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 23:57