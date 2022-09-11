Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında podyumun zirvesine çıktı

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında podyumun zirvesine çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında Fransa'da yarıştı. Razgatlıoğlu, "Superpole" yarışında birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 12:58
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında podyumun zirvesine çıktı

Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen ve büyük çekişmenin yaşandığı 10 turluk Superpole yarışında Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Superpole'ü, Aruba takımından Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki takımından Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla TSİ 15.00'te de ikinci yarışa birinci cepten başlayacak.

Milli motosikletçi, yarış sonrası açıklamasında, "Kolay bir start olmadı, ilk yarışı kazandık. İkinci yarışı da kazanmak için yarışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak, elde ettiği bu birincilikle pilotlar klasmanında bir basamak yukarı çıkarak 277 puanla ikinci sıraya yükselirken, Alvaro Bautista 332 puanla birinciliğini korudu. Jonathan Rea ise 274 puanla üçüncü sıraya geriledi.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel'in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!
Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı sosyal medya: "Kızından bile küçük be"
Yeni adresi belli oluyor! Sürpriz...
Kiev başkanından flaş F.Bahçe sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahattin Sofuoğlu'nun kolu kırıldı!
Monza'da pole Leclerc'in!
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 11 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 11 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
Bugün hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa - Galatasaray maçı detayları! Kasımpaşa - Galatasaray maçı detayları! 12:42
Kim Min-Jae'nin transferinin perde arkası! Kim Min-Jae'nin transferinin perde arkası! 12:39
Bahattin Sofuoğlu'nun kolu kırıldı! Bahattin Sofuoğlu'nun kolu kırıldı! 12:33
Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti! Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti! 12:19
Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı 12:07
Furkan Korkmaz: Fransa maçını damarlarımda hissediyorum Furkan Korkmaz: Fransa maçını damarlarımda hissediyorum 12:06
Daha Eski
Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:53
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 11:44
Yeni adresi belli oluyor! Sürpriz... Yeni adresi belli oluyor! Sürpriz... 11:42
Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 11:40
Rennais - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Rennais - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 11:36
Toulouse - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Toulouse - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 11:32