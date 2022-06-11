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Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da ilk yarışını tamamlayamadı

Son dakika spor haberleri... Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, motosikletinde oluşan mekanik bir sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:02
Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da ilk yarışını tamamlayamadı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında ilk yarışı, bitime 7 tur kala üçüncü sırada devam ederken motosikletinde oluşan mekanik bir sorun nedeniyle tamamlayamadı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Misano Pisti'ndeki 21 turluk yarışa ikinci cepten başladı.

Milli sporcu, bitime 7 tur kala podyum mücadelesini üçüncü sırada sürdürürken motosikletinde oluşan mekanik bir problem nedeniyle motosikletini pist kenarına çekti.

Üzüntülü olduğu gözlenen Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takım ekibi ve Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki ilk yarıştan puan çıkartamadı.

Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.


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