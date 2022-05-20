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Cem Bölükbaşı F2 sıralama turlarında 21. oldu!

Son dakika spor haberi: Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya'daki sıralama turlarında 21. oldu. Charouz takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, 1.30.356'lık derece elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 23:32
Cem Bölükbaşı F2 sıralama turlarında 21. oldu!

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Charouz takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, 1.30.356'lık derece elde etti.

Sıralama turlarında Virtuosi takımından Avustralyalı Jack Doohan, 1.28.612'lik zamanıyla bu yıl ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips ikinci, ART GP takımından Danimarkalı Frederik Vesti üçüncü sırayı aldı.

İspanya'da 21 Mayıs Cumartesi TSİ 18.40'ta sprint yarışı, 22 Mayıs Pazar günü de 12.35'te yarış yapılacak.

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