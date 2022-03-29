Pistler ondan sorulur

Türkiye'nin ilk ve tek kadın Hobi Karting Denetmeni olan Şendağ Öztoprak karting sporuna nasıl başladığını anlattı. Michael Schumacher'in hayranı olan Öztoprak, "Onu izleyerek büyüdüm. Karting sporuna pilot olarak başladım. TOSFED lisanslı karting pilotu olarak yarışlara katılıp çeşitli ödüller aldım. İl temsilciği yaptım ve sonunda denetmen oldum" dedi.

HIZ TUTKUNU

Özel bir hastanede 13 yıldır direktör ve başhekim asistanı olarak çalışan Öztoprak'ın hız ve adrenalin tutkusu karting pilotu olmasına neden oldu. Öztoprak, "Bu sporun gelişmesini istiyorum. Hayallerimden bir an olsun vazgeçmezdim. Kadınlara mesajım: 'Korkmasın, çekinmesinler' yürekleri ve akıllarının götürdüğü yere gitsinler" diyerek sözlerini sürdürdü.

TÜRKİYE'DE TEK

40 tane bulunan hobi karting denetmeni arasındaki tek kadın olan Şendağ Öztoprak, "Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'tan sorumluyum. Yeni açılacak karting pistinin kontrollerini yapıyorum. Federasyonun kurallarına uygun şekilde tamamlanmış ise açılması için form imzalıyorum" diye konuştu.



HAYALİ ADANA'DA TESİS

Spordaki başarısıyla hemcinslerine örnek olan Şendağ Öztoprak, hedefinin Adana'da Karting Pisti kurulması olduğunu söyledi. Memleketinde karting pistinin olmamasına üzüldüğü söyleyen Adanalı sporcu, "Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Sportif ve eğitim amaçlı tesis yapmak istiyoruz" dedi.

Ziya RAMOĞLU