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Lewis Hamilton'dan imalı mesaj! "Gelecek sene görüşürüz"

Formula 1'de 4 yıl sonra şampiyonluğu kaptıran Lewis Hamilton, Abu Dabi GP sonrası açıklamalar yaptı. Max Verstappen'i tebrik eden İngiliz pilot, "Gelecek sene görüşürüz." diyerek rakiplerine gözdağı verdi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 18:35
Lewis Hamilton'dan imalı mesaj! "Gelecek sene görüşürüz"

Formula 1'de 4 yıl sonra şampiyonluğu kaptıran Lewis Hamilton, Abu Dabi GP sonrası açıklamalar yaptı. Max Verstappen'i tebrik eden İngiliz pilot, "Gelecek sene görüşürüz." diyerek rakiplerine gözdağı verdi.

İşte o sözler:

Lewis Hamilton, "Max'ı tebrik ediyorum. Takımım çok iyi iş çıkardı bu sezon. En zor sezonlardan birisiydi. Bu yolculuğun parçası olmak iyiydi. Her şeyimizi ortaya koyduk. Hiç pes etmedik." ifadelerini kullandı.

7 kez dünya şampiyonu, "Gelecek sene görüşürüz." diyerek sözlerini noktaladı.

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