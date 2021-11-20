Formula 1 | Katar'da pole Lewis Hamilton'ın!

Formula 1'de sezonun bitimine 3 yarış kala heyecan doruğa ulaştı.
Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın şampiyonluk için kıyasıya bir mücadeleye girdiği sezonda, İngiliz pilot geçtiğimiz hafta Brezilya GP'sini kazanıp Hollandalı pilotla aradaki farkı kapatmıştı.
Hamilton, Katar'da pole pozisyonunu aldı ve 21 Kasım Pazar günü yapılacak yarışta büyük avantaj yakaladı.
İşte Katar GP'sinde sıralama turu sonuçları;
Hamilton
Verstappen
Bottas
Gasly
Alonso
Norris
Sainz
Tsunoda
Ocon
Vettel