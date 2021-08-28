Formula 1'de 2021 yılı takviminin güncel hali açıklandı. F1 yönetimi, Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin 8-10 Ekim olarak değiştirildiğini duyurdu.
Son dakika spor haberi: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti
Son dakika spor haberleri... Yarışseverlerin ilgiyle takip ettiği F1'de, 2021 yılının takviminde güncellemeye gidildi. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin 3 Ekim yerine 10 Ekim'de yapılacağı açıklandı.
Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:50