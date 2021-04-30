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Son dakika spor haberleri: Formula 1'de heyecan 'de yaşanacak!

'nda sezonun 3. ayağı 'de gerçekleştirilecek. Sezonun 3. yarışı şehrinde bulunan 4.6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 15:13
Son dakika spor haberleri: Formula 1'de heyecan Portekiz'de yaşanacak!

'nda heyecan 'de yaşanacak. Sezonun 3. yarışı şehrinde bulunan 4.6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turları 1 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış da 2 Mayıs Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini 'in Büyük Britanyalı pilotu , Emilia Romagna Grand Prix'si 'un Hollandalı sürücüsü kazandı.

Portekiz Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5 şöyle:

Pilotlar
Lewis Hamilton (Mercedes): 44
Max Verstappen (Red Bull): 43
(): 27
(): 20
(Mercedes): 16

Takımlar
Mercedes: 60
Red Bull: 53
McLaren: 41
: 34
: 8

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