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Milli motosikletçiler ve Portekiz'de piste çıktı!

Milli motosikletçiler ve , Portekiz'de ilk yarışlarını tamamladı. Sofuoğlu, 'nde düzenlenen 'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışta 14. olurken, Öncü ise Dünya Supersport 'nın Portekiz'deki sekizinci ayak ilk yarışını 6. sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 21:31
Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Portekiz'de piste çıktı!

Milli motosikletçiler ve , Portekiz'de piste çıktı.

Bahattin Sofuoğlu, 'nde düzenlenen 'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışta 14. oldu.

İspanyol pilot Mika Perez'in kazandığı ilk yarışta, altıncı sırada finiş çizgisini geçen Hollandalı Jeffrey Buis şampiyonluğunu ilan etti.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla adına yarışan Sofuoğlu, yarın TSİ 14.30'da ikinci yarışında mücadele edecek.

Bir diğer milli sporcu Can Öncü ise Dünya Supersport 'nın Portekiz'deki sekizinci ayak ilk yarışını 6. sırada tamamladı. Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki sporcusu, yarın TSİ 15.45'te ikinci yarışta mücadele verecek.

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