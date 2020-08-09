Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de sekizinci oldu - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Portekiz'de sekizinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de sekizinci oldu

Milli motosikletçi , 'nın üçüncü etabı Portekiz'deki ikinci yarışı 8. sırada tamamladı.

'nda 'yi temsil eden milli motosikletçi , sezonun üçüncü etabı Portekiz'de ikinci yarışı 8. sırada bitirdi.

Portekiz'in Algarve Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, sporcusu Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

İlk yarışta ikincilik elde eden PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ikinci cepten başladığı ikinci yarışı ise sekizinci sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı Jonathan Rea yarışın birincisi olurken, vatandaşı Scott Redding ikinci sırada yer aldı.

, pilotlar klasmanında topladığı 103 puanla 3. sırada bulunuyor.

CAN ÖNCÜ 10'UNCU OLDU

Şampiyonası'nda ilk sezonunu yaşayan milli sporcu ise sezonun üçüncü etabı Portekiz'deki ikinci yarışı 10. sırada bitirdi.

Turkish Racing Team adına yarışan milli sporcu, ilk yarışı ise tamamlayamamıştı.

BAHATTİN SOFUOĞLU 5'İNCİLİĞİ ELDE ETTİ

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Biblion Motoxracing Yamaha takımı adına mücadele eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de kırmızı bayrakla durdurulan iki yarışından da beşincilikle ayrıldı.

Milli sporcu, pilotlar klasmanında 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

  1. 09.08.2020
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