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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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üçüncü kez podyumda!

Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez podyumda!

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan sporcusu , yeni takımı Yamaha ile üst üste üçüncü podyumuna Portekiz’de ulaştı. Razgatlıoğlu yarış sonrası yaptığı açıklamada "Birinciliklerimiz devam edecek" dedi.

, yeni takımı Yamaha ile üst üste üçüncü podyumunu Portekiz'de elde etti. 2020 'nın üçüncü durak noktası olan Algarve Pisti'nde mücadele eden Razgatlıoğlu, 2. cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından geçen ikinci sürücü oldu.
İyi bir start alan Türk sporcu, ilk virajla birlikte yerini korudu. Kısa sürede arkasındaki kalabalıktan uzaklaşmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca konumunu korumayı başardı. Harika bir sürüşle bitişe ikinci sırada gelen Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 86 puanla 3. sıraya yükseldi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: "BİRİNCİLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"
5 ay süren aradan sonra üst üste üçüncü kez podyuma çıkmasının doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirten Razgatlıoğlu "Portekiz'de yine podyumda olmak çok önemliydi. Performansımızı artırıyoruz. Bu yolun sonunda emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. Başta ailem olmak üzere bana güvenenlerin beklentilerini karşıladığım için çok mutluyum" diye konuştu.
Portekiz'deki ikinci yarış yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Dünya Superbike Şampiyonası İspanya GP'si ise 30 Ağustos'ta koşulacak.

  1. 08.08.2020
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