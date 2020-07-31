WRC Türkiye Rallisi 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Motor Sporları WRC Türkiye Rallisi'nin tarihi açıklandı!

Rallisi 'de 'te düzenlenecek

WRC Türkiye Rallisi 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek

Otomobil Sporları Federasyonu () Başkanı , 'nın () 5. ayağı olan Türkiye Rallisi'nin 'de 'nın ilçesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

'nın () 5. ayağı Rallisi, 'de 'nın ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan () yapılan açıklamada, Türkiye Rallisi'nin, bu yıl 18-20 Eylül'de Marmaris'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleneceği belirtildi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ilk 3 etabın ardından ara verilen şampiyonaya, 4-6 Eylül'de Estonya Rallisi ile devam edilecek. 18 Eylül Cuma günü başlayacak Türkiye Rallisi ise pilotların nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Üç gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda yapılacak yarış, 155 televizyon kanalından canlı yayınlanacak.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

TOSFED Başkanı , Türkiye'de son 2 yıldır düzenlenen en büyük spor organizasyonunun Türkiye Rallisi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Rallisi organizasyonunun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve ile TOSFED'e teşekkür eden WRC Üst Yöneticisi Jona Siebel ise, "Marmaris, pandemi sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, tüm katılımcı ile seyircilerin keyifle ve güvenle seyahat edebilecekleri popüler bir tatil beldesi. Organizasyon kapsamında güvenli bir ortam oluşturmak için FIA ve , Kovid-19 protokolleri uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 31.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

WRC Türkiye Rallisi 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA