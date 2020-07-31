WRC Türkiye Rallisi 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı olan Türkiye Rallisi'nin 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Türkiye Rallisi'nin, bu yıl 18-20 Eylül'de Marmaris'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleneceği belirtildi.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ilk 3 etabın ardından ara verilen şampiyonaya, 4-6 Eylül'de Estonya Rallisi ile devam edilecek. 18 Eylül Cuma günü başlayacak Türkiye Rallisi ise pilotların nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Üç gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda yapılacak yarış, 155 televizyon kanalından canlı yayınlanacak.
"CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'de son 2 yıldır düzenlenen en büyük spor organizasyonunun Türkiye Rallisi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Rallisi organizasyonunun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız." ifadelerini kullandı.
Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOSFED'e teşekkür eden WRC Üst Yöneticisi Jona Siebel ise, "Marmaris, pandemi sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, tüm katılımcı ile seyircilerin keyifle ve güvenle seyahat edebilecekleri popüler bir tatil beldesi. Organizasyon kapsamında güvenli bir ortam oluşturmak için FIA ve Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 protokolleri uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu.
- 31.07.2020
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WRC Türkiye Rallisi 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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