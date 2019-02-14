Toprak’ın yeni hedefi ilk 3 – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Toprak’ın yeni hedefi ilk 3

Toprak’ın yeni hedefi ilk 3

Milli motosikletçi , 'nda gözünü kürsüye dikti.

Milli motosikletçi , 'nda gözünü kürsüye dikti. 22 Şubat'ta başlayacak yeni sezonu bekleyen milli sporcu, "Testlerde başarılı dereceler elde ettik. Sezonu ilk 3'te bitirmeye çalışacağız. Zor bir hedef ama elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

  1. 14.2.2019
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