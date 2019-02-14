Toprak’ın yeni hedefi ilk 3
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda gözünü kürsüye dikti.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda gözünü kürsüye dikti. 22 Şubat'ta başlayacak yeni sezonu bekleyen milli sporcu, "Testlerde başarılı dereceler elde ettik. Sezonu ilk 3'te bitirmeye çalışacağız. Zor bir hedef ama elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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