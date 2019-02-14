Toprak’ın yeni hedefi ilk 3

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda gözünü kürsüye dikti. 22 Şubat'ta başlayacak yeni sezonu bekleyen milli sporcu, "Testlerde başarılı dereceler elde ettik. Sezonu ilk 3'te bitirmeye çalışacağız. Zor bir hedef ama elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.