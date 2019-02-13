Milli motosikletçi Toprak hedef büyüttü

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez mücadele edeceği Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu ilk 3'te bitirmeyi hedefliyor.

İspanya ve Portekiz'in ardından, dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde yaptığı antrenmanla Türkiye'deki çalışmalarını tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, 22 Şubat'ta başlayacak yeni sezonu bekliyor.

Geçen sezon ilk kez katıldığı Dünya Superbike Şampiyonası'nı 151 puanla genel klasmanda 9. sırada tamamlayan milli motosikletçi, bu sezonun ilk yarışına Avustralya'da çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada, geçen sezon Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk podyumuna İngiltere yarışında çıktığını söyledi.

Sezonun bitimine iki yarış kala ikinci podyum başarısına ulaştığını dile getiren Toprak, "Benim için sezonun başında podyum görmek çok güzeldi. Gerçekten mutlu oldum çünkü ilk başladığımda çok güzel geçmedi yarışlar, ilk 10 içerisinde bitiriyordum. Podyum görmem beni moral olarak daha çok etkiledi." diye konuştu.

Toprak, bu sezon için testlerde başarılı dereceler elde ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah daha iyi hedeflerimiz var. Bu sezonu ilk 3 içerisinde bitirmeye çalışacağız. Zor bir hedef ama elimizden geleni yapacağız. Testlerde çok çalıştık, hızlı olduğumu görmüş olduk. İlk yarış bizim için çok önemli. İlk yarış güzel geçerse, hatta podyumda bitirirsek ondan sonraki yarışların daha da güzel olacağına inanıyorum."

Türkiye'de antrenman yaptıklarını fakat yurt dışındaki pist ve motosikletlerin farklı olduğunu belirten Toprak, "Testlerde ikinci sezonum ve motoruma daha çok adapte olduğum için güzel dereceler elde ettim. İspanya testi çok güzel geçti. Portekiz de aslında çok güzeldi. Artık Avustralya'ya bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu, havalar güzel olduğu sürece pistte antrenman yaptığını fakat yağmur yağdığında salonda çalıştığını dile getirerek, "Kick boks salonuna gidiyorum. Orada kondisyon açısından güzel antrenmanlar yapıyoruz. Tabii ki motosiklet farklı. Havalar güzel olduğu zaman elimden geldiğince motosiklete biniyorum." diye konuştu.

Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kendisini her zaman desteklediğini vurgulayan Toprak, "Yanımızda olmasa bile varlığı yetiyor. Tabii milletvekili olduktan sonra her zaman beraber antrenman yapamıyoruz ama varlığı yetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli motosikletçi, 15 Şubat Cuma günü Avustralya'ya gidecek.

Sofuoğlu: "Toprak, kendini kanıtlamış bir sporcu"

Toprak Razgatlıoğlu ile antrenman yapan Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçinin bütün testlerini tamamladığını söyledi.

Sofuoğlu, Toprak'tan bu sezon beklentisinin büyük olduğunu çünkü dünya şampiyonasında yarış kazanacak potansiyele geldiğini kaydetti.

Toprak'ın Avustralya'da yarışı kazanmak için piste çıkacağını anlatan Sofuoğlu, "Önünde uzun yıllar var. Toprak, yetenek olarak zaten kendini kanıtlamış bir sporcu. İnşallah Avustralya'da sezona podyumda başlar ve o öz güvenle beraber sezon içinde yarışlar kazanır. Şampiyonluk bu sezon zor olur ama inanıyorum birçok yarışta podyum ve zafer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Sofuoğlu, Toprak'la eskisi kadar antrenman yapamadıklarını dile getirerek, "Artık kendi çalışıyor. Çok nadir denk gelirse ben de katılıyorum. Gördüğüm kadarıyla Toprak önceki yıllara göre kendini geliştirdi. Artık Toprak'a ayak uydurmak zor, o seviyeye geldi. İnşallah bunu da Dünya Şampiyonası'nda kanıtlayacaktır." ifadelerini kullandı.