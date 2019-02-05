Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i 2023’e kadar uzatıldı
05 Şubat 2019, Salı
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Formula 1 Prix’i 2023’e kadar uzatıldı

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i 2023’e kadar uzatıldı

Formula 1 Prix’inin 2023’e kadar uzatılması konusunda yeni bir anlaşma imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törende anlaşmayı Formula 1 (F1) Grubu CEO'su ve Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov imzaladı. İmza töreninin ardından , Prix sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Rahimov, "Çok güzel bir haberimiz var. 2023'e kadar Azerbaycan 'i F1'in takviminde yer alacak. F1 tarihinin en hızlı yarışlarından biri Bakü'de yapılmıştır. Biz bu sürece 2014'te anlaşma imzalayarak başladık. Bu yarışlar ülkemize daha fazla ilgi çekecek" ifadelerini kullandı.

Bakü'de bulunmaktan memnunluk duyduğunu vurgulayan F1 CEO'su Chase Carey ise "Bakü'de bir araya gelerek işbirliğimizi uzatmanın heyecanını yaşıyoruz. Azerbaycan'da düzenlenen bu yarış F1 takviminde kendi yerini koruyor. 2019, F1 için yenilikler getirecek. Yeni genç pilotlar, takımlarda bir takım değişikler oldu. Bunlar düzenlenecek yarışlarda daha fazla izleyicinin ilgisini çekecek" dedi.

Bir önceki anlaşmaya göre F1 Azerbaycan Grand Prix'i 2020'ye kadar Bakü'de düzenlenecekti ve Azerbaycan'ın bu anlaşmayı uzatma opsiyonu vardı. F1 Azerbaycan Grand Prix'i, 2016'dan beri Bakü sokaklarında düzenleniyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen F1 Azerbaycan Grand Prix'i, 28-30 Nisan tarihlerinde Bakü'de gerçekleşecek.

  1. 5.2.2019 11:27
  2. Güncelleme: 5.2.2019 12:43
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