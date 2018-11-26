Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek

    Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek

    Daha önce ile anlaşan Toro Rosso-Honda Formula 1 Takımı'nın 2019 sezonundaki ikinci sürücüsü, olacak

    Formula 1 takımlarından Toro Rosso-Honda, Tayland asıllı Büyük Britanyalı pilot ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

    Takımdan yapılan açıklamaya göre, bir yıl aradan sonra F1'e dönen Rus sürücü 'ın 2019 sezonundaki takım arkadaşı, Alexander Albon olacak.

    Profesyonel kariyerine 2012'de başlayan 22 yaşındaki Albon, 2016 GP3 Serisi'ni 2'nci, 2018 Formula 2 Şampiyonası'nı ise 3'üncü sırada bitirmişti.

    1. 26.11.2018 21:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN