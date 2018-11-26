Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek
Daha önce Daniil Kvyat ile anlaşan Toro Rosso-Honda Formula 1 Takımı'nın 2019 sezonundaki ikinci sürücüsü, Alexander Albon olacak
Formula 1 takımlarından Toro Rosso-Honda, Tayland asıllı Büyük Britanyalı pilot Alexander Albon ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, bir yıl aradan sonra F1'e dönen Rus sürücü Daniil Kvyat'ın 2019 sezonundaki takım arkadaşı, Alexander Albon olacak.
Profesyonel kariyerine 2012'de başlayan 22 yaşındaki Albon, 2016 GP3 Serisi'ni 2'nci, 2018 Formula 2 Şampiyonası'nı ise 3'üncü sırada bitirmişti.
- 26.11.2018 21:13
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
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GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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