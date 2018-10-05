Formula 1'de sıradaki durak Japonya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.
Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,807 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 7 Ekim Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.
Sezonun sondan 5. mücadelesi, Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü Lewis Hamilton'ın 50 puan arkasındaki Ferrari takımından Sebastian Vettel'in iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyor.
Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 8, Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.
Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 306 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 256
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 189
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186
5. Max Verstappen (Hollanda): 158
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 495 puan
2. Ferrari: 442
3. Red Bull: 292
4. Renault: 91
5. Haas: 80
- 5.10.2018 10:01
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Alişan'dan Comolli'ye tepki!
Toplam 4
Yorum
düşünen Türkücüden futbol yorumcusu olmaz. Herkes bildiği işi yapsın. Milletin işine biraz saygı gösterin. Bu üslubu utanmadan nasıl kullanır insan.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş BJK li futbolcular ayağında çok top tutuyor.Malmöyü ciddiye almadıkları için bu oldu.Ciddiye alınsaydı Maça Lens,Töre,Necip ile başlanmazdı.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş Yenilginin sorumlusu şenoldur.Lens,Töre,Necipin ne işi var.Hele Lensten hala ne bekliyor.Gökhan çok önce çıkmalıydı.Sonrada caner çıkmalıydı
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