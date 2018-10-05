Formula 1'de sıradaki durak Japonya – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Formula 1'de sıradaki durak

    Formula 1'de sıradaki durak Japonya

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.

    'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,807 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın 09.00'da başlayacak. Yarış ise 7 Ekim Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

    Sezonun sondan 5. mücadelesi, Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü 'ın 50 puan arkasındaki Ferrari takımından 'in iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyor.

    Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 8, Sebastian Vettel 5, -TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

    Japonya 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (): 306 puan

    2. Sebastian Vettel (): 256

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 189

    4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186

    5. Max Verstappen (): 158

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 495 puan

    2. Ferrari: 442

    3. Red Bull: 292

    4. Renault: 91

    5. Haas: 80

    1. 5.10.2018 10:01
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