MotoGP’de heyecan İtalya’ya taşınıyor – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    MotoGP’de heyecan ’ya taşınıyor

    MotoGP’de heyecan <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a>’ya taşınıyor

    MotoGP’de sezonun altıncı yarışı 'da gerçekleştirilecek. Bu kritik yarış öncesi pilotlar klasmanında ilk sırada sporcusu yer alıyor.

    MotoGP'de 2018 sezonunun altıncı yarışı bu hafta sonu 'da koşulacak. Toskana'nın kalbi Mugello'da, 5.2 kilometre uzunluğundaki pistte 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış öncesi pilotlar klasmanında ilk sırada 95 puan toplayan yer alıyor. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran İspanyol pilotu, 59 puanlı Marc Vinales ve 58 puanlı Johann Zarco takip ediyor. Bu pistte en çok kazanan isim olan ise evinde düzenlenecek yarışta yine podyumu hedefliyor. İtalyan pilot genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor. Geçen yıl Mugello'da düzenlenen yarışı İtalyan Andrea Dovizioso kazanmıştı.
    1. 1.6.2018 12:31
    2. Güncelleme: 1.6.2018 12:31
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