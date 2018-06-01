MotoGP’de heyecan İtalya’ya taşınıyor
MotoGP’de sezonun altıncı yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek. Bu kritik yarış öncesi pilotlar klasmanında ilk sırada Red Bull sporcusu Marc Marquez yer alıyor.
- 1.6.2018 12:31
- Güncelleme: 1.6.2018 12:31
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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