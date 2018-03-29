1. ayak yarışı Gönen'de yapılacak – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    1. ayak yarışı Gönen'de yapılacak

    1. ayak yarışı Gönen'de yapılacak

    Motokros Şampiyonası'nda sezonun 1. ayak yarışı, 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde 'in Gönen ilçesinde yapılacak.

    Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

    Avrupa Motosiklet Kulübünün organize edeceği şampiyona, 31 Mart Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama antrenmanıyla start alacak. 1 Nisan Pazar günü ise yarışçılar iki etap için startta yerlerini alacak.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:22
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