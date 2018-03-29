1. ayak yarışı Gönen'de yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Avrupa Motosiklet Kulübünün organize edeceği şampiyona, 31 Mart Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama antrenmanıyla start alacak. 1 Nisan Pazar günü ise yarışçılar iki etap için startta yerlerini alacak.