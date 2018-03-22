Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Sofuoğlu, 'da yarışmayacak

    Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak

    Milli motosikletçi , sağlık sorunları nedeniyle 'nın hafta sonunda 'da gerçekleştirilecek ikinci ayak yarışında pistte olamayacak.

    Dünya şampiyonu Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, 'da riske girmek istemediğini belirterek, takımıyla görüşmesinin ardından yarışa çıkmama kararı aldıklarını ifade etti.

    Kenan, geçen yıl 'daki kazanın ardından motosiklete erken dönüş yaptığını hatırlatarak, "Bu sezon 'da yapılan sezonun ilk yarışında bir kaza daha geçirdim. Bazı sağlık sorunları yaşıyorum. Fransa'daki yarış sonucunda oluşan sorunlar nüksetti. Bir daha kaza yaşamam halinde kalıcı sorunların ortaya çıkabilir. Bu nedenle Kawasaki Pucetti Takımı'yla görüşerek Tayland'da yarışmama kararı aldık." değerlendirmesini yaptı.

    ile birlikte Tayland'da bulunan Kenan, tedavi süreciyle ilgili bir öngörü bulunmadığını dile getirerek, "Benim yerime Tayland'daki yarışta, geçen yıl Asya şampiyonu olan Malezyalı Azlan Shah Kamaruzaman yer alacak." dedi.

    , 'nın ilk ayağı Avustralya yarışında kaza yapmış, kol ve bacağında yanıklar oluşmuştu.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:01
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