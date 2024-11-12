A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin sonunda hanesine 3 puan yazdırarak organizasyona avantajlı başlamak isteyen Ay-yıldızlılarda 6 isim, sakatlıklarından dolayı açıklanan aday kadrolarda yer almadı. Galler ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek millilerin maç bilgileri merak ediliyor. Peki Türkiye - Galler maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye