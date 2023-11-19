Haberler A Milli Futbol Takımı Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Abdülkerim Bardakcı'ya ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 09:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

LEVENT TÜZEMEN - MONTELLA TAKIMIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

İtalyan teknik adam Montella'yı Adana'ya getirdiği için Sayın Murat Sancak'a teşekkür ediyorum. Milli Takım'ı Montella'ya emanet eden TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yi kutluyorum.

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Akdenizli Montella Milli Takım'ın çehresini değiştirdi, izleyenlerin keyif aldığı, oyuncuların mutlu olduğu bir takım yarattı.

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Düşünün Berlin'de Almanların evinde Almanya Milli Takımı'na karşı değişik bir ilk 11'le çıktık. Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, 18 yaşındaki Kenan Yıldız, kalede hâlâ forma giymemiş Altay'ı Montella cesaretle sahaya sürdü.

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Montella oyuncuları zihinsel olarak mükemmel motive etmiş olacak ki; sahada Almanlara sahayı dar eden, önde baskı yapan, nefes aldırmayan bir Milli Takım izledik. Almanları kalelerine hapsettik, etkili ataklar yaptık.

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Hazırlık maçı olmasına rağmen Milli Takım olarak Almanların canını yakan büyük bir futbol oynadık. Ferdi ve Kenan ile iki güzel gol attık. Ferdi'nin golünde Abdülkerim'in mühendis biçimi uzun pası mükemmeldi.

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Ferdi'nin de önce topu kontrol edişi ardından attığı gol şutu alkış aldı. Abdülkerim savunmada hatasız oynarken Okan Buruk'a da "Benim yerimi değiştirme" mesajını yolladı.

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Yusuf Sarı'nın penaltı golünden sonra tüm futbolcuların Montella'ya koşup oluşturdukları sevgi yumağının fotoğrafının alt yazısı şöyleydi:

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

"İyi ki geldin Montella. Bizi kendimize getirdin. Öz güvenimizi toplamamızı sağladın. Hep birlikte seninle büyük başarılara imza atacağız. Bekle bizi Almanya"

Levent Tüzemen Almanya - Türkiye maçını yorumladı

Berlin'de tribünlerdeki coşkuya ve müthiş desteğe bakınca Almanya'da haziran ayında başlayacak EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin turnuvası olacak.

DİĞER
MİLLİ MAÇ Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ (2-3) | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!
CHP'deki şaibeli kurultayın şifreleri çözülüyor! Eli boş gelen çanta ile çıkmış
Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!
Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galler - Türkiye maçı saat kaçta?
Millilere büyük övgü! "Kusursuz fırtına gibiydi"
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 ALES/3 sonuç sorgulama
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM | Kendinizi rezil edecek davranışlardan kaçının!
İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢19 Kasım iptal seferler İDO, BUDO, Şehir Hatları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Buruk'a mesajını yolladı" Flaş sözler! "Buruk'a mesajını yolladı" 09:16
Galler - Türkiye maçı saat kaçta? Galler - Türkiye maçı saat kaçta? 08:58
Millilere büyük övgü! "Kusursuz fırtına gibiydi" Millilere büyük övgü! "Kusursuz fırtına gibiydi" 08:54
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Kasım bugün kimin maçı var? 08:12
Hans’a 2. ders! Hans’a 2. ders! 08:12
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 114. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 114. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle 01:53
Daha Eski
Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! 01:51
Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! 01:51
Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." 01:49
Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." 01:49
Aile boyu Umre Aile boyu Umre 01:39
Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha 01:24