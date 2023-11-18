Haberler A Milli Futbol Takımı MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ İZLE - Almanya Türkiye maçı TRT 1 CANLI YAYIN

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ İZLE - Almanya Türkiye maçı TRT 1 CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren Milli Takım, EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski, Almanya - Türkiye maçında düdük çalacak. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, Almanya ve Galler maçlarında kadroda yer almayacak. Almanya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Canlı maç izlemek isteyen futbolseverler detayları araştırıyor. Milli maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:20
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MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ İZLE - Almanya Türkiye maçı TRT 1 CANLI YAYIN

Almanya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ALMANYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. Türkiye, Galler ile oynayacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

CENGİZ ÜNDER VE HAKAN ÇALHANOĞLU ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ile oynayacağı müsabakada kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

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