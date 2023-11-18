Haberler A Milli Futbol Takımı Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı

Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı

Türk ve dünya sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 6. yıl dönümünde mezarı başında yapılan törenle anıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 17:24 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 17:37
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Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan törene, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, federasyon temsilcileri, sporcular ve sevenleri katıldı. Anma töreninde konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türk halterinin Naim Süleymanoğlu ile zirveye çıktığını ifade ederek, "Sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir sporcumuzdu. Türkiye'de halter, Naim'le zirveye çıkmıştır. Efsane ve dünyanın en iyi haltercisi, bu branşta gelmiş geçmiş en iyi sporcu. Şahsiyetiyle, yaşantısıyla, başarılarıyla gençlere ekol olmuş bir sporcu. Elbette Naim'i burada anlatmaya kelimeler, cümleler ve zaman yetmez. 50 yıllık hayatında çok güzel spor yaşantısı oldu ama aramızdan erken ayrıldı" dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla tören sona erdi.

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