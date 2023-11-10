Julian Nagelsmann'dan Türkiye itirafi!

Almanya Milli Takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, 18 Kasım'da oynanacak Türkiye maçı öncesinde konuştu.

Nagelsmann yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Avusturya ile oynayacağız. Duygu yüklü bu maçların ciddi anlamda gürültülü geçmesini beliyorum. Bu iki maçı da sabırsızlıkla bekliyorum. Berlin'de çok fazla Türk taraftar var." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam "Avusturya ile tarih dolu güzel bir şehir olan Viyana'da karşılaşacağız. Orada da olağanüstü bir atmosfer olacağından eminim. Bizim için çok önemli iki maç olacak. Bu fırsatı iyi kullanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

18 Kasım'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek Almanya, 21 Kasım'da da Avusturya deplasmanına gidecek.