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TÜRKİYE LETONYA | Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Letonya Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Türkiye, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, kazanarak turnuvaya katılımı garantilemek istiyor. Kritik maç öncesi mücadelenin saati, maçın kanalı ve karşılaşmanın ilk 11'leri merak ediliyor. İşte Milli maç ile ilgili tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 20:33 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 21:38
TÜRKİYE LETONYA | Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Letonya Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Letonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Letonya maçı hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bizim Çocuklar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

TÜRKİYE - LETONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MİLLİ TAKIM KAZANIRSA EURO 2024'Ü GARANTİLEYECEK!

Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol ile 1-0 yenen Milli Takım, 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te Letonya'yı yenmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak. Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

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