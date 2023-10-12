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Hırvatistan Türkiye | TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç hangi kanalda?

Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Liglere verilen arada Türkiye, Hırvatistan'a konuk olacak. Türkiye Milli Takım kadrosu açıklandıktan sonra futbolseverler tarafından beğeni topladı. Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Yusuf Sarı gibi sürpriz isimler Montella tarafından davet edildi. Türkiye - Hırvatistan maçı ilk 11'i, hakemi gibi detaylar araştırılıyor. Merakla beklenen Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, milli maç TRT 1'de mi canlı yayınlacak? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 20:33 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 20:36
Hırvatistan Türkiye | TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç hangi kanalda?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI - Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. D grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Yeni Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yola devam eden Milliler, Hırvatistan'ı yenerek liderliği elde etmek için sahada yer alacak. Montella'nın açıkladığı Milli Takım kadrosu beğeni topladı. Özellikle bu sezon Adana Demirspor formasıyla sergilediği performans dikkat çeken Yusuf Sarı, Leicester City formasıyla çıkış yakalayan Yunus Akgün, Rangers'ta iyi bir form tutan Rıdvan Yılmaz ve Ozan Kabak'ın sakatlanması ile birlikte kadroya dahil edilen Rayyan Baniya kadroda yerini aldı. Peki, Milli takım maçı ne zaman, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? Hırvatistan Türkiye milli maçı şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper

VINCENZO MONTELLA HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İLE START VERECEK

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan karşısında kritik bir müsbakaya çıkacak. Stefan Kuntz ile yolları ayıran Türkiye, İtalyan Teknik Direktör, Vincenzo Montella'yı takımın başına getirdi. Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü olarak ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak. Montella'nın ikinci sınavı ise 15 Ekim'de Letonya karşısında olacak.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki maçta düdük çalacak hakem merak ediliyordu. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor'ı müsabakaya atadı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Michael Salisbury olacak. Müsabakada VAR'da Stuart Attwell ve AVAR'da John Brooks görev yapacak.

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