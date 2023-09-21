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A Milli Futbol Takımı'mız, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak geriledi

FIFA'nın yayınlamış olduğu dünya sıralaması eylül ayı istatistikleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı'mız sıralamada 1 basama aşağıya düştü. İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grubumuzdaki rakiplerimizin sıralaması...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:02 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:23
A Milli Futbol Takımı'mız, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak geriledi

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42. sıraya yerleşti.

Türkiye'nin 1475 puanla 42. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan 6'ncı sıradaki yerini korudu. Sıralamada Galler 33'üncülüğe yükselirken, Ermenistan 91'inci, Letonya ise 136'ncı basamağa geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan eylül ayı sıralamasında ilk beş sırada yer alan ülkeler de değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1851 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1840 puanla 2'nci, Brezilya ise 1837 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Bu takımları 1794 puanla 4. sıradaki İngiltere ve 1792 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Ekim'de açıklanacak.

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