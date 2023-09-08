A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'dan Ermenistan maçı sonrası dikkat çeken sözler!

A Milli Takım, 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Milliler, rakibi ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından Hakan Çalhanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi desteklediler. Bahane bulmadan şunu söyleyeyim, saha kötüydü, zeminde zor bir maç oldu. Zemin istediğimiz gibi değildi. Öfkeliyim. Bize yakışmadı beraberlik. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu, şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Yine de lideriz. Maçı kazansaydık daha iyi olurdu. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. İtalya'dan geliyorum, formdayım, motive geldim, elimden geleni yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Bertuğ'u tebrik ediyorum, oyuna girip golünü attı. Bugün kadroda değildi ama Kazımcan'ı tebrik ediyorum. İleride bize yardımcı olacaklardır.