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A Milli Futbol Takımımız Ermenistan maçı için Eskişehir'e gitti.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinde Ermenistan ile oynayacağı maç için Eskişehir'e gitti.
EURO 2024 D Grubu 5. maçına galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız grubunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 16:01 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 16:21
A Milli Futbol Takımımız Ermenistan maçı için Eskişehir'e gitti.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Eskişehir'e gitti.

Sabah yapılan antrenmanla Ermenistan karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlı ekip, daha sonra otobüsle Riva'dan İstanbul Havalimanı'na geçti. Milli takım kafilesi, buradan kalkan uçakla Eskişehir'e hareket etti.

Milli kafileye, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop başkanlık yaptı.

8 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak mücadeleyi 47 yaşındaki İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

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