Hakan Çalhanoğlu'dan Çekya maçı sonrası açıklamalar!

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Çekya karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Atmosfer çok güzeldi. En son maçtaki gibi oynadığımız performansı yansıtmak istedik. Ara sıra zorluklar yaşadık. Sonuna kadar skoru tuttuk. İyi mücadele ettik. İstekli, arzulu oynadık. Bu hazırlık maçları iyi oldu."

"Bu hazırlık maçları iyi oldu. Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli. Oraya hazırlanacağız."

"Golde kaleciyi gördüm ve soluna vurdum direkt, kilitledim. Uzun köşeye vuracağımı düşündü. Kısa köşeye sert vurdum."