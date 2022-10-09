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EURO 2024 kura çekimi yapıldı! İşte A Milliler'in rakipleri

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu. Dev turnuvada grupların netleştiği kura çekimi, ev sahibi Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi. Türkiye D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. İşte tüm gruplar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 14:14
EURO 2024 kura çekimi yapıldı! İşte A Milliler'in rakipleri

EURO 2024'te kura çekimi heyecanı yaşandı. A Milli Takımımız'ın grup elemelerinde rakipleri kura çekiminin ardından netlik kazandı.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı dev turnuvada kura çekimi Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak.

21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak.

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RAKİPLERİMİZDEN NOTLAR:

* Hırvatistan ile oynadığı 10 maçın birini kazanan A Milli Takım'ımız (6B 3M), tek galibiyetini Eylül 2017'de iç sahada aldı (2018 Dünya Kupası Elemeleri).

* Galler ile oynadığı yedi maçın ikisini kazanan A Milli Takım'ımız (1B 4M), galip gelemediği karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.

* Ermenistan ile oynadığı iki maçı da kazanan A Milli Takım'ımız, rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda 2-0 mağlup etti (2010 Dünya Kupası Elemeleri)

* Letonya'yı ağırladığı üç resmi maçı da kazanamayan A Milli Takım'ımızın (3B), iç sahada mağlup edemediği ülkeler arasında daha fazla konuk ettiği sadece iki rakibi bulunuyor: İngiltere (2B 3M) ve Çek Cumhuriyeti (1B 3M).

EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde:

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

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