EURO 2024 kura çekimi yapıldı! İşte A Milliler'in rakipleri

EURO 2024'te kura çekimi heyecanı yaşandı. A Milli Takımımız'ın grup elemelerinde rakipleri kura çekiminin ardından netlik kazandı.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı dev turnuvada kura çekimi Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi.



Türkiye D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.



Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak.



21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak.

RAKİPLERİMİZDEN NOTLAR:



* Hırvatistan ile oynadığı 10 maçın birini kazanan A Milli Takım'ımız (6B 3M), tek galibiyetini Eylül 2017'de iç sahada aldı (2018 Dünya Kupası Elemeleri).

* Galler ile oynadığı yedi maçın ikisini kazanan A Milli Takım'ımız (1B 4M), galip gelemediği karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.

* Ermenistan ile oynadığı iki maçı da kazanan A Milli Takım'ımız, rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda 2-0 mağlup etti (2010 Dünya Kupası Elemeleri)



* Letonya'yı ağırladığı üç resmi maçı da kazanamayan A Milli Takım'ımızın (3B), iç sahada mağlup edemediği ülkeler arasında daha fazla konuk ettiği sadece iki rakibi bulunuyor: İngiltere (2B 3M) ve Çek Cumhuriyeti (1B 3M).



EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde:



A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık



C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta



D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova



F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya



G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya



H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino



I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus



J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn