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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi EURO 2024 kurasını değerlendirdi!

Son dakika spor haberleri... 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) eleme grupları belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Kura sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Avantajlı bir kura çektik. Bu işi başarma konusunda bir adım önde olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 14:06 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 14:11
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi EURO 2024 kurasını değerlendirdi!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde D Grubu'nda yer aldı. Millilerin rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya olacak.

Kura sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gruplarda var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken şey birlik ve beraberlik içerisinde olmak. Gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında oynanan maçlarımızda taraftarlarımızın takıma destek vermesini talep ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Milli Takım hepimizin takımı, hepimiz aynı gemideyiz. Avantajlı bir kura çektik. Bu işi başarma konusunda bir adım önde olacağımızı düşünüyorum. En küçük başarısızlıkta vazgeçemeyiz. İstikrarlı olmamız gerekiyor. Türk insanının başaramayacağı şey yok, tarihimiz başarılarla dolu." dedi.

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