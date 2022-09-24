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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Faroe Adaları maçı öncesi konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi C grubu son maçında Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 19:36 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 19:50
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Faroe Adaları maçı öncesi konuşuyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Faroe Adaları maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE KUNTZ'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
"Faroe Adaları Teknik Direktörü stoper eksiklerimizi analiz etmiştir muhtemelen. Yeni oyuncular kampa katıldı.

Ravil Tagir bizim için yeni ancak Ümit Milli Takım'da oynadığı için planlarımızı biliyor. Maçı kazanmak istiyoruz.

Soru: "Lüksemburg maçıyla ilgili hiç keşkeleriniz var mı?"
Stefan Kuntz: Hayır çünkü o an karar veriyoruz çünkü o an en iyi kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Aynaya bakarsak, daha iyisi mümkün değildi. Yumruğu yedik, nakavt olmadık.

"BİR KEZ DAHA ANALİZ YAPTIK"
"Oyuncularımızla bugün bir kez daha analiz yaptık. 3 noktada mükemmel olmadığımızı gösterdik ve hatırlattık. Artık Lüksemburg maçı konusunu kapatıp önümüzdeki maçlara odaklanmak istiyorum."

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM"
"Eleştirilere kesinlikle açığım. Ancak tekrardan şartları anlatalım. Ozan, Merih, Çağlar'ı kaybettik. Tolgay'ı mecburen stoper oynattık. Orkun'un, Cengiz'in, Enes'in de gitmesiyle, önceki sakatlıklarla birlikte 11 oyuncumuz eksik. İyi bir skor almak istiyoruz."

İRFANCAN KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI:
Aslında her maça aynı motivasyonla, kazanmak için çıkıyoruz. Hocamız da Lüksemburg maçı sonrası hatalarımızı gösterdi. Hatalarımızı gördük. Daha önce de sentetik sahalarda oynadık. Bizi çok etkileyeceğini sanmıyorum. Sadece biraz daha ağrı yapıyor maçtan sonra. Biz her türlü şarta hazırız. İnşallah yarın da kazanıp bu serüveni bitiririz. Faroe Adaları'nı çok sevdim. Sessiz bir hafta sonu isterseniz buraya gelebilirsiniz.

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