A Milli Takım'da Enes Ünal kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'da Enes Ünal, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Millî futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.
Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı.