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A Milli Takım'da Enes Ünal kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'da Enes Ünal, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 14:24 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 14:26
A Milli Takım'da Enes Ünal kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'da Enes Ünal, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.

Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı.

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