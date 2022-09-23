A Milli Takım'da Enes Ünal kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'da Enes Ünal, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.



Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı.