Fenerbahçeli İsmail Yüksek A Milli Takım kampında konuştu: Seçildiğimi öğrendim, titremeye başladım

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızları İsmail Yüksek ve Onur Bulut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SEÇİLDİĞİMİ ÖĞRENDİM, TİTREMEYE BAŞLADIM"



İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'na çağırıldığını öğrendiğinde yaşadığı hissiyatı şu sözlerler aktardı;



"Milli Takıma seçildiğimi öğrendiğim zaman yemek yiyordum. Yemek masasında titremeye başladım. Hayallerimi yaşıyorum. Şu anda da inanılmaz heyecanlıyım.

Hatta Altay da yanımdaydı. Her zaman hayallerimin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda da hayallerimi yaşıyorum.

Daha önce izleyenler bilir, ben hücumcu bir oyuncuydum. Artık 6 numara oynuyorum. Casemiro, Modric gibi oyuncuları çok izledim ve onlardan bir şeyler öğrenmek istedim. Bu pozisyona alışmaya da başladım.

Benden beklenileni biliyorum. Beklentilere oynadığım oyunla cevap vermek istiyorum.

Hocalarımın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. En büyük hayalim Milli Takım'da olmaktı. Bundan sonra burada kalıcı olmak için çalışacağım."

Onur Bulut ise şu sözleri sarf etti:

"Beni milli takıma çok iyi karşıladılar. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devam eder

DAVET EDİLDİĞİME İNANAMADIM

Milli takıma davet edildiğime inanamadım. Tesislere gelene kadar inanmıyordum. Sahaya çıkınca artık inandım.

4'te 4 yaptık. Grupta lideriz. Önümüzdeki iki maçı da gol yemeden bitirip B grubu, oradan da A grubuna çıkmak istiyoruz.



Her antrenmanda, her maçta %100'ümü veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Kadroda olup olmayacağım hocanın kararı."