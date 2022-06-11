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Lüksemburg - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz'dan sakatlık sözleri! Enes Ünal...

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak grupta 3'te 3 yaparak yoluna doludizgin devam etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Kuntz, "Oyuncu seçimlerimizi 4 maçlık periyoda göre yapıyoruz" dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 00:07 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 00:44
Lüksemburg - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz'dan sakatlık sözleri! Enes Ünal...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 3'üncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç oynadıklarını ifade eden Stefan Kuntz, "Böyle olmasını bekliyorduk. Daha önce Lüksemburg, gruptaki en zorlu takım dedik. Futbolda 3, 4 maçlık seriler olduğunda 1-2 maçı kolay geçtiğiniz gibi daha sonraki maçları kolay geçemezsiniz. Ancak oyuncularım bu gerçeğe karşı iyi dayandılar, iyi mücadele ettiler. Dolayısıyla gururluyum. Halil'in performansına gelirsek. Enes'in ağrıları vardı. Forvet hattında bu anlamda hücumda çok fazla alternatifimiz yoktu. Salı günü oynayacağımız maçı düşündük. Bu doğrultuda Serdar ve Halil'i aynı anda sahaya sürmek istemedik. Yorgunluk dengeleme hususunu dikkate aldık. Bu şekilde devam ettik. Orkun'u Halil'in pozisyonuna çektik. Biraz daha iyileşme oldu. Ama bundan sonraki maçlarda da buna benzer denemeler yapabiliriz. Bu tür maçlar, aynı zamanda denemeler yapabileceğiniz maçlardır. Biz de bunları yaptık. Belli konularda yeni şeyler öğrendik, ben de öğrendim" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA YALNIZCA SALI GÜNÜ OYNAYACAĞIMIZ MAÇI DÜŞÜNMELİYİZ"

Önceliklerinin salı günü oynanacak maç olduğunu belirten Kuntz, "Kesinlikle play-off düşünme gibi bir durumumuz olmamalı. Biz şu anda yalnızca salı günü oynayacağımız maçı düşünmeliyiz. Daha sonra farklı konularda düşünme durumunda olabiliriz" diye konuştu.

"HEM OFANSİF HEM DEFANSİF OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"

Hücum hattında görev verdiği oyuncuların performanslarından memnun olduğunu dile getiren Kuntz, "Eğer tek bir oyuncuya bütün düşüncenizi bağlarsanız, kendinizi zayıflatmış olursunuz. Bugün 3'üncü maçı oynadık. 12 gol attık. Daha ne istiyoruz ? Ben hücum oyuncularımın performansından memnunum. Hem ofansif hem defansif olarak iyi durumdayız. 3 maçta 12 gol attık. Gayet iyi bir durum. Bir teknik direktör olarak gol atma becerisine sahip oyuncularım ne kadar çok olursa benim için o kadar iyi olur" şeklinde konuştu.

"POZİSYON YÜZDE 100 PENALTIYDI"

Milli Takım'ın penaltı kazandığı pozisyon hakkında düşünceleri sorulan Kuntz, şöyle konuştu:

"Bizler tabii eski futbolcularız. Topa elle temas konusundaki kurallar bazen acımasız olabiliyor. Bugünkü hareket kurallar içerisinde yüzde 100 penaltıydı. Ama şansız bir andı. Bahsettiğiniz oyuncumuzun kendi kalesine attığı golde sanırım Ferdi'ye bir faul yapıldı. Top filelere gitmeden de zaten hakem düdüğü çalmıştı."

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Desteklerinden dolayı Türk taraftarlara teşekkürlerini ileten Kuntz, "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyilerdi. Futbolda deplasmanda oynadığınız karşılaşma her zaman evinizde oynuyormuş gibi olmaz. O atmosfer yaratılmaz. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Alman teknik adam konuşmasını Türkçe olarak 'İzmir'de görüşürüz' şeklinde noktaladı.

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