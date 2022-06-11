Lüksemburg - Türkiye maçı CANLI izle! Lüksemburg Türkiye maçı canlı yayın | Türkiye maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta. Lüksemburg ile Türkiye, C Ligi 1. Grup maçında karşı karşıya geliyor. Lüksemburg Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre düdük çalıyor. Nobre'nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Helder Malheiro oldu. Maçta aynı ülkeden Luis Godinho VAR, Hugo Miguel AVAR görevi üstlendi.







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LÜKSEMBURG - TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

LÜKSEMBURG: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Hakan, Cengiz, Doğukan, Halil

LÜKSEMBURG - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Lüksemburg - Türkiye maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

LÜKSEMBURG İLE 8. RANDEVU

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg ile daha önce 5'i özel 2'si resmi olmak üzere 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda rakibine 6 kez üstünlük kurarken 1 maçta rakibine boyun eğdi. Söz konusu maçlarda Milliler rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

AY-YILDIZLILAR 607. MAÇINA ÇIKTI!

A Milli Takım, Lüksemburg karşılaşmasıyla birlikte 607. defa sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, bugüne dek 329'u resmi, 277'si özel 606 maçta biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 820 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden Milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2022'DEKİ BEŞİNCİ MAÇ

Milliler, Lüksemburg mücadelesiyle 2022 yılındaki beşinci maçını oynuyor. Ay-yıldızlı ekip bu yıl oynadığı 4 maçta, 13 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.

Milli takım bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi.

Milliler, dördüncü maçında Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.