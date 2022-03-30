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SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Spor haberi... A Milli Futbol Takım'ımız 2022 Dünya Kupası şansını teperken, hazırlık mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla İtalya oldu. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi'nin usta kalemlerinden Gürcan Bilgiç yazısında Stefan Kuntz'u eleştirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:00
SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Arkadaş (Kuntz) Portekiz finaline üçlü (aslında beşli) savunma ile çıktı. Elendik ama iyi oynadığını iddia etti. Orta sahayı dirençli oyunculardan da kurmadı.

SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Burak'ın kaçırdığı penaltının arkasına saklandılar hep birlikte ve İtalya maçına geldik. Arkadaş (Kuntz) yine sistemini değiştirmedi. Bir gün önce "Oyuncular seviyor" dedi. Seviyorlar ama yapamıyorlar, bunu fark edemedi.

SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Her yeni teknik direktörün düştüğü hatayı yaşıyor aslında. "Geldi, değiştirdi, fark yarattı" denmesinin peşinde. "Olabilecek" ile "yapılabilecek" arasındaki farka gözleri kapalı. Bu noktada "egolar" devrede. Portekiz'de de, İtalya karşısında da bir tane bile "bek hücumu" yapamadık.

SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Hadi, "Defansı beşledik, pozisyon da vermedik" de diyemiyoruz. Neresinden tutsak, elimizde kalıyor milliler. Bu kez de "hazırlık maçı" örtüsünün arkasına saklanacaktır muhtemelen. Ya da Ozan Kabak'ın sakatlığının dengeleri bozduğundan falan bahseder.

SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Hakan'ın müthiş şutları için "kaçan şans" yorumunu da yapabilir. Kendini kandırır. Genç bir takımımız var. Kuntz'un farkında olmadığı, sahada "liderinin" olmadığı.

SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Bu grubu bir hedefe organize edebilirsiniz ama kazanma duygusunu veren, ortamı geren, etrafı sorumluluk almaya zorlayan o "lider" oyuncudur.

SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Cengiz'in golünden sonra kaleye gitmeyi unutan, ayağında bir top bile tutamayan Enes ile hücum organize etmeye çalışan, kendi takımlarındaki pas ve pozisyon ezberlerinden "bizim çocukları" uzaklaştıran Stefan Kuntz'un yeni mazeret üretimine hazırlanın.

SPOR HABERİ - Usta isimden Stefan Kuntz'a eleştiri! "Farkında olmadığı..."

Ben "bakan" değil, "gören" teknik adamın arkasından giderim. Bizim çocuklar "ezberciliğin" kurbanı olacaklar. Birlikte yanacağız.

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