Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu maçında Portekiz'e yenilen millilerimiz, Dünya Kupası hayallerini veda etmişti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya da aynı turda Kuzey Makedonya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını kaçırdı. Dünya Kupası'na katılan takımların belli olacağı günde millilerimiz Konya'da İtalya ile hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde Türkiye'nin 11'i belli oldu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 20:20
Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu maçında Portekiz'e yenilen millilerimiz, Dünya Kupası hayallerini veda etmişti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya da aynı turda Kuzey Makedonya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını kaçırdı.

Dünya Kupası'na katılan takımların belli olacağı günde millilerimiz Konya'da İtalya ile hazırlık maçına çıkıyor.

Karşılaşma öncesinde Türkiye'nin 11'i belli oldu;

İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Merih, Ozan, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

İtalya: Belli olduğunda güncellenecektir.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de çifte deprem! Ali Koç'a Löw'den sonra bir şok daha...
OGS için son 3 gün! Bakanlık duyurdu | HGS geçiş işlemleri nasıl yapılır?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor