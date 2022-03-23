A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımımızın, Portekiz ile 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final play-off'unda karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Rakibin harika oyuncuları var. Bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor ve buna göre hareket etmeliyiz. Yarın rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli. Rakibimize karşı iyi bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor.

Futbolda günlük düşünmek lazım. Biraz da şans lazım. Bütün oyuncuların aynı anda iyi oynaması lazım. Fernando Santos, 8 yıldır Portekiz'de görev yapıyor. Benim daha 8 ayım dolmadı.

Ben de bunu yapmak isterim. Santos, takımın bu durumdan nasıl çıkacağını bilen deneyimli bir isim. Ben geçmişten çok bugüne bakmak istiyorum.

Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum, böyle bir takımımız olduğuna da inanıyorum. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak, 11 oyuncunun hepsi harika kariyerlere sahip oyuncular.

Portekiz'de 3 savunma oyuncusunun kadrodan çıkartılması bizim için herhangi bir avantaj oluşturmuyor.

Takımımız ve savunma oyuncularımız bu zorlu mücadeleye hazır. Büyük takımlara karşı mücadele potansiyeli yüksek bir takımımız var.

Büyükannemin bir lafı vardır, değiştiremeyeceğin bir şey için boşuna hayıflanma, dertlenme. Henüz bir sonraki maçı düşünecek aşamaya gelmedik. Önce Portekiz'i geçelim.