Stefan Kuntz Portekiz maçı öncesi konuştu : Ronaldo'dan bahsediyoruz ama...

Katar 2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Futbol Takımı'mız son bilet için play-off'larda Portekiz ile karşılacak. Milliler bu turu geçtiklerinde İtalya - Kuzey Makedonya galibi ile eşleşecek. Milli takımın teknik direktörü Stefan Kuntz zorlu Portekiz maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Rakibin harika oyuncuları var. Bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor ve buna göre hareket etmeliyiz. Yarın rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli. Rakibimize karşı iyi bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Futbolda günlük düşünmek lazım. Biraz da şans lazım. Bütün oyuncuların aynı anda iyi oynaması lazım. Fernando Santos, 8 yıldır Portekiz'de görev yapıyor. Benim daha 8 ayım dolmadı. Öylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum, böyle bir takımımız olduğuna da inanıyorum. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak, 11 oyuncunun hepsi harika kariyerlere sahip oyuncular." dedi.